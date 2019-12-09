義大利中部托斯卡尼（Tuscany）的穆傑洛（Mugello）地區今天清晨發生規模4.5地震，引發當地居民倉皇逃到街上，但只造成建築物輕微受損。

義大利國家地球物理和火山學研究中心（National Institute for Geophysics and Vulcanology）表示，地震震央位在托斯卡尼大城佛羅倫斯（Florence）東北方約31公里處，先是發生連串小規模地震，隨後在當地時間上午4時37分發生主震。

當時居民冒雨逃出家門，在戶外聚集或在車裡等待當局消息。

維齊奧鎮（Vicchio）鎮長康帕（Filippo Carla Campa）說：「地震持續一段時間，尤其是主震。除了1家超市有物品掉落，我們目前尚未見到任何人員或物品損傷。」

巴爾貝里諾迪穆傑洛（Barberino di Mugello）的1位居民告訴義大利廣播電視公司24小時新聞頻道（RaiNews24），他的鄰居紛紛驚慌逃出房屋，此外「畫從牆上掉下來，書櫃也倒下」。

電視畫面顯示，巴爾貝里諾迪穆傑洛1座17世紀興建的教堂在一側出現裂縫。

穆傑洛地區的學校今天因此停課，部分通往佛羅倫斯的火車班次也取消或延後。

(中央社)