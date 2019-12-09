國民黨總統候選人韓國瑜8日到新北市板橋區造勢，終於和新北市長侯友宜合體同台，兩人在台上手牽緊緊又「咬耳朵」，以行動打破不合傳言。但就有人說，侯友宜在喊「凍蒜」時似乎不夠賣力，對此侯友宜也做出回應。

今日跑行程時被問到在板橋造勢沒喊「凍蒜」，侯友宜解釋，真的喊到喉嚨都沙啞了，還笑說喊到要吃喉片了，也一直有給韓市長鼓勵，因為選戰打到最後絕對要全力衝刺，任何一票都不能放棄，「要幫他（韓國瑜）催票、拉票、投票」，大家全力動員、加油才是最實在的。

另外，侯友宜也主動提到，近日跑行程都穿著「兩個H」的白色外套，「我姓侯，侯是什麼，H，這不是HH嗎？侯、韓不是HH嗎？」

侯友宜。（圖／翻攝臉書）

據了解，其實侯友宜的這件外套是挪威人「Helly Hansen」創辦的同名品牌，以生產滑雪、航海等戶外服飾為主，強調時尚、簡約線條以及修身剪裁，之後拓展進入亞洲及美國市場。從Helly Hansen官網上可以發現，與侯友宜的白色類似款售價4499克朗（新台幣約15000元），另外還有4999克朗（新台幣約16700元）、6499克朗（新台幣約21700元）的款式。

在板橋造勢上，意外引發話題的「H」字樣飛行夾克，其實設計相當具有巧思，右胸前大大的「H」代表「韓」，左胸前則是融合國旗青天白日滿地紅配色及國徽的戰士圖樣，底下搭配「Iron Han」翅膀標語，就像是韓國瑜要帶著台灣展翅高飛、重新出發。

(中時電子報)