配合政府新南向政策，文化大學今天在泰國成立文大推廣部泰國分部，要藉此將文大在台灣累積之終身學習推廣經驗介紹到曼谷地區，同時扮演文大與泰國各個大學間深化學術交流關係的重要角色。

在我駐泰國大使童振源見證下，文大推廣部分別與SSRU (Suan Sunandha Rajabhat University)簽訂合作備忘錄，與泰國「跟我學華語語言學校」（Follow Me Chinese Language School)簽訂合作協議書，多面向展開與泰國高等教育機構之合作。

文大校長徐興慶指出，文大於1971年成立推廣教育部，提倡全民終身學習，致力於提供社會人士學位與非學位的多元學習機會，連續十二年獲得台灣教育部大學評鑑中「推廣服務」項目績優學校，並榮獲「2006國家人力創新獎」，是台灣第一所獲此殊榮的大學，也是國內規模最大的終身學習機構。

徐興慶校長指出，該項合作協議除由文化大學與SSRU商學院簽訂商學碩士雙聯學位、交換生及師資交換等各項合作項目，推廣教育部泰國分部成立後，更將逐步擴展、開設各項終身學習課程，將文大推廣部自1971年成立以來在台灣累積之終身學習推廣經驗，全方面應用於曼谷地區。

文大推廣部教育長許惠峰指出，近年來華人觀光客赴泰國觀光日益增加，台商因「新南向政策」及中美貿易戰爭，亦陸續於泰國投資經商，華語學習之市場因而蓬勃發展，泰國大學內亦開設全英文或部分華語之教學課程。因此，對於華語教學老師需求日增。

文化大學推廣教育部華語中心成立近三十年，華語教學資源豐富，是台灣主要的華語學習機構，日後將積極協助泰國合作機構「跟我學華語語言學校」全方位拓展華語學習。

許惠峰表示，未來文大推廣部泰國分部，將逐步開設各項終身學習課程，落實師資派遣及培訓、規劃華語課程以及撰寫商用華語教材，並開設一般華語及專業商務華語課程，與泰國合作推廣TOCFL華語文能力測驗及台商企業內部員工華語培訓課程等。

(中時 )