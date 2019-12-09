台灣創意設計中心與印尼駐台辦事處9日續簽設計合作備忘錄，加深台灣設計於印尼人才與市場交流，建立東南亞設計策略聯盟。

此次設計合作備忘錄有3大亮點，包括首次規劃經「2019印尼優良設計獎」選拔最優秀5位專業設計師來台培訓，加深對台灣設計產業之認識，及文化體驗、科技應用等跨領域設計整合能力。

二是邀請台灣頂尖設計師赴印尼辦理國際設計工作營，促進雙方設計產業及產學合作，帶動台灣設計人才走向國際；三是台灣創意設計中心提供獲得印尼優良設計獎作品優惠措施，報名參加金點設計獎，擴大金點設計獎在東南亞國家的知名度及影響力。

台灣創意設計中心董事長張基義表示，台灣創意設計中心正轉型為台灣設計研究院，希望藉由設計與國際鏈結，結合世界各國資源，形成台灣創意設計在全球生態體系的利基，輸出台灣設計服務與設計品牌，打造「Taiwan Design」形象。

(工商 )