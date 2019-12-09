BWF 9日舉辦頒獎晚宴，世界球后戴資穎入圍年度最佳女運動員，最後獲獎的是大陸混雙女將黃雅瓊。(嵌入自BWF官方臉書粉專)

2019世界羽聯BWF年終總決賽周三在大陸廣州天河體育館點燃戰火，今天晚上先進行頒獎晚宴，在最佳女子運動員獎項，世界球后戴資穎連續3年入圍，可惜再度與獎項擦身而過，最佳男子運動則由本季獨拿10座單站冠軍的日本球王桃田賢斗帶走。

戴資穎今年球季出賽11站賽事，其中9場挺進到最後4強，並在丹麥公開賽、馬來西亞公開賽及新加坡公開賽奪冠，也讓自己在世界球后寶坐了146周，雖然戰績比去年球季8座冠軍略遜一籌，依然入圍年度最佳女子運動員，不過今年由大陸混雙女將黃雅瓊獲獎，她在本季和搭檔鄭思維拿下6座冠軍，其中一冠是世錦賽金牌。

BWF 2019年度最佳男運動員入圍者，最終由日本球王桃田賢斗獲獎。(嵌入自BWF官方臉書粉專)

桃田賢斗本季締造單季10冠、一度拉出28連勝的亮眼成績，單季冠軍數已經追平馬來西亞名將李宗偉於2010年賽季創下的單季最多冠紀錄，不意外的成為今年最佳男子運動員，接下來只要在自己生涯還沒封王過的年終賽奪冠，就能刷新單季最多冠紀錄。

桃田的獲獎，也打碎本季勇奪8座冠軍的印尼男雙「小小兵」組合吉德翁/蘇卡穆約連3年獲獎的美夢；至於年度最佳新人獎，頒給了今年蘇迪曼盃擊敗過戴資穎的韓國「天才少女」安洗瑩，最佳進步獎得主是韓國女雙金昭映/孔熙容。

台灣羽球選手在BWF年度頒獎晚宴上合影留念。(王齊麟提供/陳筱琳傳真)

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