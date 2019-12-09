由許瑋甯、曹佑寧參與的懸疑驚悚電影《湖深之處》日前殺青，該片11月在奧地利小鎮拍攝，兩人抵達時碰巧遇上大雪，一夜之間景色成了一片白雪皚皚，兩人也得在冰天雪地之中演出，除了要克服低溫，還要擔心地滑危險，而曹佑寧則不改樂天性格，拍戲當天特別起了大早賞雪，苦中作樂。

許瑋甯在《湖深之處》飾演影響劇情走向的關鍵角色。（華映娛樂提供）

許瑋甯在《湖深之處》飾演在當地成長的華人居民，與老公對外是人人羨慕的神仙眷侶，但兩人其實隱藏了家中極大的秘密，也影響了連環殺人案的偵辦方向。許瑋甯在片中擔任關鍵角色，角色極強的內心轉折讓她頗有發揮。其中一場戲，她與老公在湖邊拉扯爭吵，許瑋甯一時重心不穩滑倒撞到了頭，讓全劇組相當緊張，檢查後所幸無礙，最後敬業地完成拍攝。

曹佑寧拍戲當天特別起了大早賞雪。（華映娛樂提供）

曹佑寧則扮演研究靈異事件的作家，在片中需要說大量英文台詞，在拿到劇本後，他便拼命死記台詞，他坦言：「雖然導演並沒有要求需要說得跟母語一樣流利，但如果英文台詞說得不好，我會很丟臉啊！」曹佑寧一到拍攝現場，編劇便兼任起他的英文家教，「我只要一有時間都在練習英文台詞，幾乎都沒睡覺」。《湖深之處》拍攝完畢後，曹佑寧特別搭了一個多小時的公車到市區觀光，還到莫札特故居參觀，好好犒賞自己。香港新銳導演胡樂筠執導電影《湖深之處》預計於2020年上映。

(中時 )