國民黨正副總統候選人韓國瑜及張善政晚間接受TVBS少康戰情室訪問，韓國瑜表示，對自己選情審慎樂觀，選舉盡其在我，也拜託所有人支持，不會做任何假設性推敲，台灣人民對過去四年，就像家裡第一台電視機一樣是黑白的，過去四年台灣變黑白的，悶得不得了，如果想重新回彩色，朝氣蓬勃發展，一定會把選票投國政配。

韓國瑜也提及，民進黨操作賣台，把九二共識跟一國兩制串起來像麻花一樣，讓民眾心生恐懼想藉此獲得選票，但九二共識做了二十七年，但我們有完整憲政體制、有完整國格，外交雖斷7個邦交國，但還有15個，我們有完整的軍隊、有完整貨幣，是完整的中華民國體制，請問跟港澳一國兩制有什麼關係， 高分檢簽結陳致中控告他的外患罪，也是證明他的清白，民眾可以清楚，國政配捍衛中華民國主權，重視保護2300人民生命財產，張善政及韓國瑜最愛護中華民國的主權，大家千萬不要被騙。

韓國瑜也說，面對兩岸問題，手、腳、心、腦一定要抓穩， 兩隻腳一隻踏著自由、一隻踏著民主，這是根基， 我們腦非常清楚，台灣沒有資源，所以要培養人才，心熱呼呼跟世界各地的人作朋友，兩隻手， 一隻勤勞、一隻溫暖，心腦手足都健康護衛中華民國，有什麼好害怕。所謂賣台批評，都是為了騙選票，前總統馬英九選舉時也被批評，但八年都幹完了，有賣台嗎，完全是胡說八道。他可以保證，如果選上會比任何人都更愛中華民國主權，尊敬國旗。

此外，韓國瑜也說，民進黨對他持續抹黑，除了裸女外，未來可能還有3P、吸毒的，而除了房產、砂石外，未來也還有3顆未爆的核彈。對於主持人趙少康詢問，韓冰為何沒有出來助選，韓國瑜也說，包括韓冰都可能被抹黑懷孕，他不願孩子受到傷害、不能讓小孩被抹黑，所以未讓韓冰助選。

張善政則說，蔡總統提及抗中保台，但其實提抗中保英，邦交國22個變15個，保到哪裡去了，本可能世界衛生組織開會、民航組織開會，現在都不能去了，保台保到哪裡，保台其實是保英，保自己的連任。

(中時 )