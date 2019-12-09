台北市晶華酒店於民國106年發生火警，當時緊急疏散了上百名房客還有人嗆傷但無大礙，消防局查出起火點在建築物的地下一樓倉庫裡面放有香奈兒的雜物，晶華酒店認為起火的排煙機房是由香奈兒堆放易燃物，並外接電源線引發火警，香奈兒須負賠償責任，於是向承租的香奈兒提民事求償，香奈兒認為無須負賠償責任。法官要求雙方提供相關資料，諭知全案候核辦。

台北市晶華酒店於民國106年發生火警，當時緊急疏散了上百名房客還有人嗆傷但無大礙，消防局查出起火點在建築物的地下一樓。(報系資料照)

晶華酒店於106年2月25日凌晨發生火警，台北市消防局派遣人車到場並疏散房客，除有人些微嗆傷，其他都無大礙，消防局查出起火點在地下一樓倉庫。對此，晶華酒店提出民事訴訟，主張起火的排煙機房是由香奈兒堆放易燃物，並外接電源線引發火警，香奈兒須負賠償責任。

不過香奈兒則主張，根據檢方不起訴書，機房因日光燈電源配線起火，機房由晶華酒店設置並維護，香奈兒店員當天關閉電源後離開，且未外接電源，無須負賠償責任。

法官要求雙方庭後陳報機房電源配線有無公家單位定期安檢，以及依法令或依契約有無對電源配線定期進行安檢的權利或義務，諭知全案後核辦。

(中時電子報)