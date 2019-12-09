朝鮮半島局勢緊張之際，駐日美軍與日本陸上自衞隊9日舉行指揮所聯合演習，雙方共派出6600人參與。演習使用電腦推演，並未調動實際部隊參與。

本次演習名為「山櫻」，在陸上自衞隊東京都練馬區朝霞駐地舉行，至下周一（16日）結束。它假設敵軍登陸，並確認美日共同對付城市游擊活動、網路、電磁波等複合式攻擊。雙方也在熊本市健軍駐地和沖繩美國海軍陸戰隊基地舉行演習。

周一的演習啟動儀式共有300人參加，自衞隊東部方面總監小野塚貴之表示：「超越語言和文化，（日美）保持緊密合作極為重要。」美國陸軍第一軍團長弗洛斯基（Gary Volesky）則強調：「『山櫻』是保障印度太平洋地區安全的關鍵之一。」

「山櫻」演習自1982年開始舉行，是日本陸上自衞隊和美國陸軍最大規模的聯合演習，本次是第39次在日本舉行。此外，澳洲和加拿大陸軍也將以觀察員身份參加本次演習。

(中時 )