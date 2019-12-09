高以翔的驟然離世，讓許多粉絲心痛不捨，日前一度傳出有不肖業者以收費代購花束及直播方式斂財，他所屬的經紀公司傑星傳播為免粉絲破費，6日特別宣布謝絕鮮花和禮物，粉絲如要致意悼念，可將祝福紙鶴寄到公司。傑星9日晚間發聲明表示，連日來收到的數量非常多，工作人員需要足夠的拆箱時間，因此收受紙鶴包裹的時間將提前在12月10日中午12點截止。據初估，截至目前為止，收到的紙鶴應該已超過10萬隻。

傑星娛樂塞滿粉絲寄來的紙鶴包裹。（傑星娛樂提供）

傑星在聲明中指出，來不及寄出的朋友，可以拍下紙鶴照片，並在貼文下方留言上傳照片，並註記「#高以翔我們永遠不說再見#」，他們會在告別式前，將大家的心意轉達。

據了解，傑星在短短3天內已收到超過5000件包裹，其中絕大多數是來自大陸粉絲對他的愛與祝福，工作人員表示，包裹內的紙鶴數量不一，有人一寄就是一千隻，也有不少都是數百隻，也有人寄一隻來，但不管多少隻，都是他們對高以翔滿滿的心意。據初估，截至目前為止，應以超過10萬隻紙鶴，工作人員連拆包裹都拆不完。從電梯口到傑星傳播的大門口全堆滿了包裹，工作人員幾乎沒有空間可以走路。

傑星娛樂塞滿粉絲寄來的紙鶴包裹，工作人員拆不完。（傑星娛樂提供）

(中時 )