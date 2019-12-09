台南活力「高年級實習生」 揪銀髮族動起來。（柯宗緯攝）

台南活力「高年級實習生」 揪銀髮族動起來。（柯宗緯攝）

人生七十才開始，活到老就要學到老，在臺南有一群充滿活力的「高年級實習生」，平時聚在一起運動，更會化身老師的角色到臺南偏鄉地區帶領同為長者的伙伴運動，透過同年齡的鼓舞及號召，增進銀髮族運動的意願，也能有效把運動概念傳遞出去。

教育部體育署「運動i臺灣」銀髮族運動樂活計畫，由臺南市體育處與成大運動志工攜手合作，照顧銀髮族群擁有平台及空間盡興的運動，何謂「高年級實習生」？計畫承辦同為成功大學體育健康休閒研究所林麗娟教授說到，高年級實習生來自於好萊鎢的電影，主要是要推高齡者再出發這個概念，高齡不是就不做任何事情，他是一個值得被期待的人生階段。

台灣逐漸走向高齡化社會，有感於身體機能隨著年紀越大降落，成大運動志工會定期聚會運動，在健身房熟練操作機器，也會互相指導對方，一同享受運動歡樂時光，讓身心愉悅充滿活力。

成大運動志工石武吉表示，現在社會不斷再進步，你如果不參與就退步，所以我們要在可以接觸群眾的時候走出來，與社會保持連結。

同為計畫承辦的成功大學體育健康與休閒研究所周學雯老師提到，運動永遠不嫌晚，長者只要願意走出來，找到適合的團體，他們的健康能夠藉由加入團體，會更加的改善，讓我們這些老人家都成為社會，永遠青春有活力的一群。

「高年級實習生」的精神持續在臺南蔓延，為地方注入活力，讓資源相對較少的偏鄉地區也能同等享有運動知識，同時也養成平時運動習慣，期許未來持續向外拓展，讓臺南偏鄉更多的民眾一同走出來運動。

(中時 )