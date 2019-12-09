花蓮青年人口外移嚴重，家中徒留老人與小孩，銀髮父母在家時時擔心子女在外打拼辛勞，希望傅崐萁能為花蓮人請命，讓年輕人能夠回家。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

阿婆緊握傅崐萁雙手，表示在蔡政府執政下年輕人過的很苦，為人父母的心疼孩子多年打拼仍低薪低就。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮立委候選人傅崐萁近來奔走地方，聽見許多銀髮族憂心子女的心情，不捨低薪環境讓年輕人謀生不易也讓國家失去競爭力。傅提出4大政見，於學貸、就業、深造與購屋層面給予青年可靠後盾，讓為人父母者安心，年輕人不再窮忙，社會長治久安下才有進步發展動力。

「太苦了！」。傅崐萁於懇親會與鄉親父老握手寒暄，一位阿婆緊握傅雙手大苦土水說，蔡政府讓人民無法溫飽，一例一修造成勞資衝突，擔心孩子在外打拼多年仍低薪低就，希望傅能為孩子與花蓮人請命。

難過民進黨執政四年造成百業蕭條、青年無法安生。傅崐萁射出青年四隻箭力挺。傅指出，「齊家、治國、平天下」順序性，提出青年成家專案政見，對於首次購屋政府應補助5成利息，為期15年讓年輕人有安定的家，才有打拼動力。

傅崐萁主張學貸免息緩解學子負擔，指出學生不應出社會就背債務，利息應由國家負擔，畢業5年有了工作能力與經濟基礎，再分10年償還本金，確保求學期間能專心做學問，不需為錢憂心。

針對就業，傅崐萁提出要求政府擬定企業晉用青年減稅措施，讓各式產業願意接納新鮮人，終止青年「畢業等於失業」的窘境，同時獎勵願意出資培育青年深造與留學企業，給予投資成本減稅優惠，從基層拉高台灣競爭力。

傅崐萁表示，除了青年問題，民進黨政府背棄信賴保護原則，粗暴更改軍公教條例，是造成社會亂源的根本之一，若有幸為民服務前進立院必定要扭轉惡法。一席話直衝鄉親心裏，誓言要把傅崐萁送入立法院，保衛花蓮人與中華民國尊嚴。

(中時 )