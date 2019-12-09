美國商務部今年5月將華為列入實體清單，雖兩度延期美企供貨華為寬限期，但為了遵守美國政府規定，美企仍被迫與華為停止業務往來，華為今年9月推出的Mate 30 系列手機，確定無法搭載Google服務，種種行徑意外激起大陸民眾的愛國情操，讓華為市占率在大陸市場持續攀升，卻也苦了其他大陸品牌。

據《日經新聞》報導，市調機構Canalys數據顯示，華為手機今年第三季在大陸市場，從去年同期的24.9%成長至42.4%，蘋果市占率同時下滑，目前僅剩下5.2%，加上小米、Oppo、Vivo等大陸手機品牌市占率也下滑，小米更是從13.1%下滑至9%，大陸手機第三季整體出貨量下滑3%，小米出貨量下滑幅度更是高達38%。

市調機構Counterpoint Research分析師Flora Tang表示，在美國追殺華為所激起的民族主義行動，許多大陸民眾表明手機非得華為不可，讓許多大陸品牌面臨極大壓力，Canalys副總彭路平表示，大陸手機品牌銷售量下滑與華為停止海外業務擴張有關。

然而，這些大陸手機品牌還面臨更大挑戰，華為主導的5G網路建設，將讓該公司在大陸手機市場地位更加不可動搖，因為只有華為能生產5G晶片，也更有辦法壓低價格與其他品牌競爭。

由於華為目前專攻大陸市場，小米也將目光擺在印度、日本市場，小米、Oppo及Vivo也逐步擴張在東南亞，以及歐洲等過去華為布局極深的市場。

(中時電子報)