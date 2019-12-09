高雄巿明年度總預算1465億元在國民黨人數優勢下，挑燈夜戰到9日晚間9時許「一毛未刪」全數三讀通過，民進黨認為藍軍「趕進度」，在今年度第二會期即將閉幕前夕，強勢通過各局處預算，卻未充分討論，予以讉責。

高雄巿議會本會期即將在12日閉幕，在與時間賽跑的情況下，9日一口氣通過水利、捷運、海洋、交通、觀光、衛生、環保、勞工、毒防、都發、工務等預算，連同先前擱置的預算，也全數通過，109年度預算在會期結束前全都到位。

9日二、三讀審查預算，由於日前綠營以清點人數技術性拖延，造成會議人數不足散會，直到閉幕前3天，仍有多達10多個局處及附屬機關預算未審，進度嚴重落後，眼見必須加開臨時會，在藍、綠各有立場堅持下，進行黨團協商。

雖然國民黨總召曾俊傑認為應停止討論、直接表決，但民進黨總召韓賜村表示，日前已表態明年度預算「一毛不刪」、不會杯葛，希望讓各議員表達意見，但因為一再有議員要求清點人數拖延，主席陸淑美不得已要求限制發言人數。

韓賜村認為破壞黨團協商，但曾俊傑表示未曾承諾，雙方因此僵持不下，最後在藍軍甲級動員的過半人數優勢下，於9日晚間9時許，三讀通過高雄巿明年總預算1465億餘元，民進黨團隨後也發聲明，譴責包裹表決預算過關。

＃陸淑美、＃韓賜村、＃曾俊傑

(中時 )