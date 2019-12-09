據日本共同社報導，該社9日獲悉，中國大陸、台灣和韓國的旅遊業相關人士等6日訪問了「北方四島」（俄稱南千島群島）的擇捉島。該島的旅行社透露了這一消息。日本政府認為取得俄羅斯簽證進入四島或開展經濟活動相當於認可俄方主權，因而要求自行克制，但本次訪問則顯示出俄羅斯積極接納，來自第三國的訪問成為了常態。

日方的反對不能避免，還可能影響日俄力爭在四島實現共同經濟活動的磋商。

北方四島上的最大企業「基德洛斯特羅伊」旗下的旅遊子公司接待了訪客。關於共同經濟活動，該公司也承接了10月到11月實施的面向日本遊客的首次旅遊試行項目。

日本駐南薩哈林斯克（俄羅斯遠東聯邦管區薩哈林州的首府）總領事館發表評論稱「如果是事實，則與我國有關領土的立場不符，很遺憾」。

俄羅斯實際控制的擇捉島，是日本所謂「北方四島」之一。（圖／摘自sakhalin.info）

包括白俄羅斯和俄羅斯的業界人士在內，約60人訪問了擇捉島。目的是開發該島旅遊線路，預計來自中國大陸和韓國的團隊遊客將進一步增加。

該公司社長透露，訪客乘飛機抵達擇捉島，訪問了島上中心區域紗那（俄羅斯稱庫里爾斯克）的溫泉、度假酒店等，當天返回。社長表示：「雖然理解日本政府的立場，但既然在島上從事旅遊業，接納外國遊客就很重要，今後也將繼續。」

日本北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉四島被日方稱為北方四島，俄羅斯稱之為南千島群島。這些島嶼二戰前屬於日本，二戰後被蘇聯占領。蘇聯解體後俄羅斯作為繼承國，仍實際控制北方四島。

日本拒絕承認俄羅斯擁有北方四島主權，導致兩國自二戰結束後，始終未能簽署和平條約，正式結束交戰狀態。日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普丁同意按1956年《日蘇共同宣言》加速締結和平條約談判。

(中時 )