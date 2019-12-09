「網軍頭」楊蕙如曝光後，網路黑韓假訊息不但沒少，手法反而更進化，抹黑「高市府卡防彈少年團」明顯鎖定年輕族群，投石激起漣漪，事後再偷偷刪文，隱射的殺傷力永遠最大，韓陣營防不勝防，選戰倒數階段，全靠青年智慧明辨是非。

網路訊息真真假假，但收錢抹黑的網軍，和自發性護衛的支持者不可相提並論，楊蕙如花錢帶風向，經北檢認證為網軍頭，儘管民進黨極力撇清，但人際網絡盤根錯節，昨日再爆立法院長蘇嘉全辦公室主任幫楊「喬贊助」，花公帑資助網軍頭罪證確鑿，綠營的切割毫無說服力。

韓國瑜去年靠一張嘴宣講理念，吸引韓粉死忠相挺，最後大爆冷門翻轉高雄，民進黨不思反省，斷然歸咎為五毛網軍介入選舉，至今查無證據，卻見小英今年挾政府資源經營網路聲量，找網紅拍影片、辦社群之夜，皆鎖定年輕族群。

民進黨空戰細膩，節奏明快，反觀韓國瑜豪宅案、共諜案、砂石案一路挨打，除自嘲是「全台灣最黑的男人」外，幾乎無力反應，韓粉護主心切上網回擊，像KUSO蔡易餘的配偶是「卡神」，手法粗糙破綻百出，單論操作技巧，綠營遙遙領先，尤其常接觸網路的青年更深信韓國瑜是個「草包」。

儘管網軍頭身分暴露，仍有人拿「BTS防彈少年團」造謠，打完就跑相當專業，黑韓愈來愈不擇手段，看看BTS那首《We are bulletproof Pt2》歌詞，「在雙重標準和無數的反對下，被打破的我的極限」、「若你能做到像我如此，那就對我丟石頭吧，We go hard，我們無所畏懼」，風暴中心的韓國瑜聽了，想必感同身受。

一邊是缺乏政績，想靠亡國感、帶風向連任的「辣台妹」，一邊是頻拋政策，堅持花錢投資下一代卻被網軍霸凌的「草包」，高舉正義的年輕人，這次不能再有選擇障礙。

(中時 )