日本群馬縣草津町(相黨於鎮)50歲單身的町議員新井祥子日前在電子書上告發，「她曾被迫在町長室與72歲的町長黑岩信忠發生性關係」，此告發讓她遭町議會除名。新井向《FRIDAY》爆料說，2015年1月8日她有事到町長室找町長商量，町長叫她坐到身旁，隨後開始強吻、將她推倒在地，從背後強抱、襲胸、將手伸入她的下體⋯⋯。

新井向《FRIDAY》說，「完事後，我在整理衣服，町長就像沒發生任何事一樣說:『咖啡都冷了』，也沒有任何溫柔的話語，也許時間很短，但我一直在忍耐，對我而言，時間很長！」、「我很尊敬町長，但我不曾想過要和他發生肉體關係，更不可能想在町長室做那種事。」

新井是草津町議會首位女議員，現在是第2任。町議會12月2日的會議上提及電子書之事，指新井「違反《地方自治法》中，禁止有關他人私生活的言論」而予以除名處分。新井不服遭町議會除名，於9日向群馬縣提出申述，縣政府已任命自治紛爭處理委員進行審查。

新井9日在記者會上表示，「町長是公職人員，町長室是公共設施」，故不認為告發之事違法。她還強調，自己遭受町長施暴，近日內將向警方提出被害報告。

黑岩町長則暴怒指出，電子書的內容是假的，使他名譽損傷，他已向群馬縣長野原警署提出控訴。

(中時電子報)