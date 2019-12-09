王暄潁在低年級海報創作組以「國際青少年人權宣言地26條－接受教育的權利」為題，畫出她曾經學過的各種才藝，完整詮釋出兒童應有的教育權。（洪浩軒攝）

高雄市教育局9日於小港區桂林國小舉辦「人權教育學藝競賽」頒獎典禮，今年競賽以「國際青少年人權宣言－30條指標」為主題，藉由圖畫的方式讓小朋友了解兒童的各項權利，這次的競賽分別為海報組及四格漫畫組，每幅圖畫都充分展現各個學童對人權的獨特想法。

此次全市參賽的作品共有583件，從中選出35件優選作品公開表揚，並於30日前在桂林國小展出，希望藉由此次展覽讓更多人來認識、關注人權相關議題，使更多的學生及民眾能感受到人權的精神與價值。

其中七賢國小一年級的王暄潁更是在海報組及四格漫畫組雙雙獲獎，他在低年級海報創作組以「國際青少年人權宣言地26條－接受教育的權利」為題，畫出她曾經學過的各種才藝，從中完整詮釋出兒童應有的教育權。

王暄潁媽媽也到場陪同女兒上台授獎，她表示，自己其實是一名美術老師，從小女兒就跟在身邊學畫畫，她們是從學校的簡章得知比賽資訊，決定參賽後她將人權宣言一條一條讀給女兒聽，因為王暄潁學過許多才藝，因此對「接受教育的權利」相當感興趣，才以此作為繪畫主題。

(中時 )