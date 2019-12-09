芬蘭執政聯盟的最大黨社民黨，8日選出34歲輕熟女正妹瑪琳（Sanna Marin）為黨魁，她因此成為該國史上第3位女性總理，也是該國史上最年輕國家領導人。
但其實除了這位新出爐的女總理，芬蘭政壇堪稱女人天下，因為執政聯盟另外四個黨派，無論立場中間偏左、中間偏右、左傾或右翼，也都是由女性當家。
左翼聯盟（Left Alliance）的安德森（Li Anderson）年僅32歲，甚至比瑪琳年輕，
芬蘭中間黨（The Centre Party）的庫爾穆妮（Katri Kulmuni），同樣只有32歲。綠色聯盟（Green League）的歐希薩蘿（Maria Ohisalo），與瑪琳同齡，34歲。
芬蘭瑞典族人民黨，是執政聯盟唯一的純右派，黨魁瑪亞亨莉克森（Anna-Maja Henriksson）與另四黨的輕熟女娘子軍相比，年齡也稍長，現年55歲。
(中視)
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