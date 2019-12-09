9日全國知名的帕莎蒂娜烘培餐廳舉辦「味覺教育」活動在高雄新上國小熱鬧展開，他們透過精彩講座、味覺體驗及親自DIY小漢堡等多元課程，讓同學們在課堂中不僅學習到許多在地食材及有機蔬果的觀念，更從中得知環境保護及惜食愛地球的重要性。

今年的「味覺教育」課程是帕莎蒂娜第九屆舉辦，這次選擇在多年推動食農教育多年的新上國小舉辦，首先第一堂課程是安排高雄餐旅大學教務長張明旭教授以「安心知食家」為題的講座，告訴同學們飲食與環境的重要關係。

味覺體驗及DIY小漢堡則是邀請到帕莎蒂娜駁二倉庫主廚林國全帶領學童們辨別5種基本味覺，整場活動的高潮則是學生們DIY手做小漢堡，大家照著林國全的步驟親手做出一個個屬於自己的小漢堡，除了學到許多味覺知識外，學童們更是玩得不亦樂乎。

校長王彥嵓表示，藉由與帕莎蒂娜的合作，讓學校的教育不是只有書本，而是生活知識的自然融入，透過靜態與動態的五味體驗，讓學生透過各式各樣的體驗，學習到食物相關的知識，並懂得珍惜食物而與地球共存，這將是學校素養教育與企業責任的最佳跨域展現。

(中時 )