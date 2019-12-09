周二(10日) 清晨輻射冷卻效應明顯，氣溫仍低，尤其新竹、苗栗、南投、雲林及花蓮靠近山區的地方更有10度左右低溫發生，氣象局持續對這5縣發布低溫特報，其他地區低溫約13到16度。白天各地天氣大致穩定，僅北部及東北部地區有局部短暫雨。

周三、周四(11日、12日)東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多偶有局部降雨，中南部則維持晴朗的天氣；北部及東北部天氣轉涼，高溫降至19、20度，其他地區溫度改變不多，但中南部日夜溫差較大。

中央氣象局預報員王品翔表示，全台未來一周高溫會一天一天回升，到了周末時北台灣最高溫甚至可以來到25度以上，中南部最高溫28、29度。

天氣粉專「台灣颱風論壇」整理一周天氣，指出未來一周不會有冷氣團影響，北台灣受東北季風的強弱影響會有降雨；中南部則大致穩定，都是晴朗溫差大的天氣。未來一周高溫會一天一天回升，越到了周末時甚至會有點暖熱。

天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，周三東北風增強，北東小幅降溫，周五冷空氣減弱，恢復晴朗穩定。

全台未來一周高溫會一天一天回升。(圖/摘自台灣颱風論壇)

(中時電子報)