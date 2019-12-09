北韓領導人金正恩4月給美國設定至今年底截止的對話期限，聲稱美方屆時若未改變政策、放棄缺乏彈性的作為，北韓將邁向「新道路」。此「新道路」所指為何？各國專家看法不一。

儘管美方近兩年曾試圖解開僵局，總統川普和金正恩甚至舉行了3次高峰會，針對平壤當局發展核子武器和彈道飛彈的雙邊談判至今仍停滯不前。為探討金正恩及其核心圈對明年「新道路」的可能看法，路透社採訪了數國專家學者，其中多數人表示，至少在今年底前，北韓尚不至於進行政治風險極大的核武試驗。

荷蘭萊登大學（Leiden University）講師、朝鮮半島事務專家葛林（Christopher Green）認為，北韓國內到年底前的局勢演變是關鍵。

葛林表示，由金正恩擔任委員長的北韓勞動黨本月下旬將召開第七屆中央委員會第五次全體會議，會議結論可能包括重新將資源投入軍事發展。不過，一旦與美方談判出現進展，平壤方面也有可能找藉口推翻自己下的最後通牒。目前雙方會談劇本尚有望改變。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）「北緯38度線」（38 North）網站總編輯陶恩（Jenny Town）指出，儘管在年底前發生諸如洲際彈道飛彈試射或衛星發射等大事不足為奇，平壤方面必須考慮到，太過挑釁的行為，例如核武試驗，可能讓它失去北京和莫斯科的支持，並影響更長遠的國家經濟發展目標，因此最好避免。

主要研究領域為東亞和亞太地區國際關係和安全問題的俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）教授魯金（Artyom Lukin）則指出，一旦平壤的動作升級，莫斯科基本上將跟隨北京作回應。不過，更有意思的問題將是北韓對美國升高態勢是否經北京首肯。魯金認為，北京應不至於反對金正恩試射長程飛彈，但核武試爆是另一回事。

總部在首爾的北韓新聞和分析評論網站NK News高級分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee，音譯）表示，平壤有可能在五中全會當天或接下來幾天進行武器測試，以顯示其政治決心。類似的作為可能會持續至明年。

此外，李敏英分析北韓國營媒體近4個月較隱晦但重要的報導指出，平壤有可能回頭走「並進」（byungjin）或類似道路，也就是同步發展軍事與經濟。

中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，金正恩將走自立自強、不依賴其他國家的「新道路」。此外，平壤近日進行飛彈試射實際上是對其他國家示警：既然透過對話擺脫制裁無望，北韓將自立自強。

(中央社)