中選會今（9）日舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤，親民黨候選人宋楚瑜、余湘為1號；國民黨候選人韓國瑜、張善政是2號；民進黨候選人蔡英文、賴清德則是3號。晚間YouTuber「桃園孫先生」到高雄德勞工夜市進行街頭民調，結果令人感到意外。

「桃園孫先生」晚間7點多到高雄德勞工夜市，進行總統候選人街頭民調，結果顯示，瑜湘配7票、國政配44票、蔡賴配也同樣獲得44票。國政配及蔡賴配得票數意外出現五五波拉鋸戰，結果讓網友大感意外，驚呼「平手？！？！」「這裡能平不易」、「​這集太精彩了居然平手」、「​同燈同分，精彩」。

不過有網友發現，一位身穿白色愛廸達拖鞋的先生，投了蔡賴配兩次，提醒「孫先生」確認，若是扣掉多投的一票，結果還是韓國瑜贏。

另外，昨日「孫先生」早晚各進行一場街頭投票，上午國政配以60票大盛蔡賴配的34票，晚間投票結果卻翻盤，蔡賴配以29票領先，國政品只獲得20票，網友留言認為，「周末晚上通勤點年輕人多，韓輸很正常，等到投票日年輕人只佔1/6投票率又低，沒什麼好怕的。」今日晚間票數相去不遠，就有人留言表示「晚場韓市長已經大幅拉近了，代表勝選在望」、「​晚上平手就是韓總贏」。

(中時電子報)