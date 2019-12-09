今年太平洋聯盟新人王、軟銀鷹隊下勾球投手高橋禮，今（9）日獲得球團大幅加薪的肯定，明年的年薪達到5000萬日圓（約新台幣1421萬元），比今年的1400萬日圓足足加了3600萬，調幅高達257％，不啻三級跳。

高橋禮今年戰績12勝6敗、自責分率3.34，例行賽對洋聯冠軍西武獅隊拿下4勝、對第3名樂天金鷲隊也有3勝。到了季後賽又對樂天拿下1場先發勝，「日本一」系列賽對讀賣巨人隊也有一場勝投，貢獻度相當高。

球季結束後的「世界棒球12強賽」，高橋禮又入選日本武士隊，先發3場拿下2勝1敗、自責分率僅1.50，冠軍戰對韓國隊則擔負後援任務，整體表現甚佳。

高橋禮今年幫助軟銀鷹隊達成「日本一」3連霸，入選日本武士隊拿下「世界12強賽」冠軍，戰果輝煌。他表示自己下勾球的威力還會更進步，希望明年東京奧運有機會幫助日本隊拿到金牌。

(中時 )