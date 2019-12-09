上海財經大學副教授錢逢勝因在網上被爆對女學生進行性侵與性騷擾，經校方調查後核實相關指控，決定給予開除處分。錢逢勝歷任上海財經大學MPAcc中心主任、上海財經大學浙江學院會計系主任，同時也兼任多家公司獨立董事。他於數日前被一名該校女碩士爆料將她鎖在車裡性侵，女學生則將過程錄音，並以網路對話截圖為證據，在網上發文指控受到侵害，因而引起校方注意與警方的調查。

上海財經大學12月9日在學校的官方微博發表聲明稱，「上海財經大學高度重視近日對我校副教授錢逢勝的舉報和網路反映，當日立即成立調查組，本著認真嚴肅負責的態度開展了調查核實工作。經查，錢逢勝嚴重違背教師職業道德，造成極其惡劣社會影響。根據國家和學校的相關規定，經研究決定，給予錢逢勝開除處分，並按程式報請上級部門批准；撤銷其副教授專業技術職務；撤銷其教師資格。」

上海財經大學女學生在律師的建議下，透過微信的對話套出性侵者承認性侵的事實，並以此為指控的證據。圖中為部份對話內容。（圖／網路）

聲明還說，上海財經大學對違反師德師風的行為始終堅持零容忍，堅決依法依規嚴肅處理。學校將以此為鑒，嚴格執行相關規定，築牢師德師風防線，維護風清氣正的教書育人環境。

網路爆料事件起於12月6日下午，自媒體微信公眾號「莫愁江湖」發布了一封舉報信，稱11月16日晚間上海財經大學會計學院副教授「錢F勝」在課後將其鎖在車內進行疑似性騷擾，整個過程發生在上海財經大學中山北一路校區校園內。

舉報人自稱，今年6月被上海財經大學會計學院錄取為會計碩士生後，「錢F勝」主動關切其婚姻狀況，並透過微信發送「寶寶」、「喜歡你」、「想看到你呢」等訊息。11月16日晚9點半下課後，教授以解答授課疑問為由主動邀請她上車談，並在車上對她進行擁抱親吻後，還以手指性侵。事發當時她錄下兩人對話，並在事後於律師的建議下在兩人的微信對話中套出當時在車內被性侵過程，並以此為網路發文控訴的證據。

據陸媒報導指出，該校有多名女學生指控錢逢勝曾多次對女學生有過於親膩舉動，並透過微信傳送讓女學生反感的肉麻訊息，但懾於師長威嚴不敢聲張。另外有該校學生表示，事發後大家都在議論，多數人感到震驚，因為錢某平常給人感覺平易近人，喜歡和同學打交道，上課時喜歡講些八卦，此事與平時印象反差太大了。

(中時電子報)