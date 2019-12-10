花旗在最新研究報告指出，自1985年至2018年，藝術品市場的投資報酬率與固定收益資產大致相當，藝術品逐漸成為投資人多角化投資的工具之一。

根據追蹤蘇富比、佳世得拍賣的Masterworks.io數據顯示，花旗發現在1985年至2018年間，藝術品市場整體年報酬率為5.3％，當代藝術的投資報酬率最高，平均達7.5％，印象派時期的作品年平均報酬率為5％。

花旗指出，藝術品的投資報酬率與固定收益資產約略相當。同期投資已開國家投資級債券的報酬率為6.5％，而全球高收益債券的報酬率為8.1％。此外，已開發市場的股票和未上市股票的報酬率分別為9.8％與13.9％。

儘管藝術品市場可能波動劇烈，但藝術品與其他主要資產類別沒有任何關聯性，換句話說，藝術品市場與其他主要資產類別完全獨立，其他資產表現興衰也不影響藝術品價格。

花旗指出：「這是投資藝術品最吸引人的特性。」

根據瑞銀（UBS）估計，2018年藝術品市場規模達674億美元，創下史上第二高紀錄。印象派大師莫內（Claude Monet）一幅《乾草堆》，在2019年5月以1.107億美元售出。畢卡索《拿著花籃的女孩》（Young Girl with a Flower Basket），2018年拍賣價超越1億美元。 此外，達文西的《救世主》（Salvator Mundi），更是在2017年拍出逾4.5億美元天價。

花旗發現，在低利率時期，由於機會成本下降，藝術品的表現也會較好。「利率下滑或是低實質利率時期，藝術品的價格往往會上漲。」

花旗的研究示，持有藝術品的時間越長，越能降低未來報酬的風險。因為藝術品能輕易打敗通膨，所以是適合各種時期的財富儲存工具。

(工商 )