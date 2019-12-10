擴大免疫療法藥物陣容 法藥廠賽諾菲收購Synthorx 00:102019/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國藥廠賽諾菲（Sanofi）周一同意以約25億美元現金收購美國生技公司Synthorx，藉此擴大旗下免疫療法藥物陣容。根據交易，賽諾菲將以每股普通股68美元收購Synthorx股票，與後者6日收盤價相比溢價約172％。 (工商 ) #收購 #免疫療法 #美元 #藥廠 #療法 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》觀望氣氛濃，周四LME基本金屬期貨漲跌互見 10:002019/12/06 財經 大聯大合併申請？公平會澄清：未收到 10:212019/12/06 財經 薑黃素新療法 罕病兒見曙光 01:222019/12/07 生活新聞 張嘉郡承諾 爭取稻穀收購價調整 14:232019/12/07 政治 抗癌免疫細胞療法 工研院首創 04:092019/12/08 財經焦點 AMS二度求購歐司朗 終獲股東支持 23:382019/12/08 財經 國巨併基美效應？ 京瓷擬買回AVX流通在外股權 04:102019/12/09 財經要聞 免疫療法合併化療 治肺癌成效佳 04:102019/12/09 生活新聞 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期銅漲逾1.7％ 10:002019/12/09 財經 皇將11月營收7,587萬元 客製化整線設備搶占智慧藥廠需求 19:062019/12/09 財經 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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