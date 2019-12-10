法國藥廠賽諾菲（Sanofi）周一同意以約25億美元現金收購美國生技公司Synthorx，藉此擴大旗下免疫療法藥物陣容。根據交易，賽諾菲將以每股普通股68美元收購Synthorx股票，與後者6日收盤價相比溢價約172％。

(工商 )

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