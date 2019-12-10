圖洛石油下修產量預估 周一股價大跌 00:102019/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖洛石油（Tullow Oil）周一下修未來幾年產量預估並宣布執行長麥克達德（Paul McDade）辭職下台，導致該公司股價9日盤中暴跌逾50％。圖洛預估，明年石油日產量將介於7萬～8萬桶間，而執行長一職則由董事湯普森（Dorothy Thompson）暫代。 (工商 ) #石油 #執行長 #股價 #湯普森 #年產量 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪卡儂亞灣店 明年底開幕 04:102019/12/06 產業．科技 老大一聲令下 OPEC同意大減產40％ 10:452019/12/06 財經 石油開發技術研究發展計畫成果發表 成果豐碩 20:542019/12/06 財經 市場質疑擴大減產協議 油價大跌 23:292019/12/06 財經 11月交付量創年內新高 蔚來股價反先盛後衰 04:092019/12/07 全球財經 美11月就業數據亮麗 美股勁揚 07:172019/12/07 國際 專注運動價值 古爾登帶彪馬跑起來 04:092019/12/08 全球財經 AMS二度求購歐司朗 股東點頭 04:102019/12/09 全球財經 臺企銀攜手東吳 力推地方創生 04:102019/12/09 產業特刊 【台大自肥王2】經理自稱執行長 體育館怎麼用她說了算 10:252019/12/09 社會 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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