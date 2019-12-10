圖洛石油（Tullow Oil）周一下修未來幾年產量預估並宣布執行長麥克達德（Paul McDade）辭職下台，導致該公司股價9日盤中暴跌逾50％。圖洛預估，明年石油日產量將介於7萬～8萬桶間，而執行長一職則由董事湯普森（Dorothy Thompson）暫代。

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