日本內閣府9日上修第三季（7～9月）國內生產毛額（GDP）季增年率，從初值0.2％上調至1.8％，此為連續第四季擴張，亦優於分析師預期的0.7％。主因在於內需與企業支出強勁，足以抵銷全球貿易紛爭與出口下滑帶來的經濟衝擊。

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