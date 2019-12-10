德國聯邦統計局（Destatis）9日公布，10月經季調後出口月增1.2％，優於市場預估的月減0.3％，為近來陷入低迷的經濟帶來提振，而10月進口與上月持平，使得貿易順差達到206億歐元，高於分析師預期的189億歐元。

(工商 )