芬蘭34歲交通部長 將成全球最年輕總理 01:412019/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭執政的社會民主黨8日選舉新主席，現年34歲的交通部長馬林（Sanna Marin）擊敗對手林特曼（Antti Lindtman）勝出。按規定最大黨主席可接替先前辭職下台的林內（Antti Rinne）成為總理，換言之，她將是全球最年輕總理與芬蘭第三位女性領導人。 (工商 ) #總理 #芬蘭 #年輕 #全球 #交通部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞銀：明年下半年全球經濟將明顯復甦 15:062019/12/06 財經 對陸觀感全球大調查 俄日分居喜惡最高兩端 21:162019/12/06 兩岸 擔任德總理14年 梅克爾首訪奧斯維辛集中營 21:392019/12/06 國際 泡湯變砲池！情侶大眾池上演活春宮 16:102019/12/07 社會 2020法人投資錦囊 16:002019/12/08 財經 斯里蘭卡擁抱強人 04:092019/12/08 產業特刊 星宇高顏值尾牙照曝光 網友驚讚：太吸睛了 18:422019/12/08 生活 芬蘭34歲交通部長馬林 將成史上最年輕總理 07:062019/12/09 國際 張嘉郡舉辦雲林首次街舞大賽 年輕人嗨翻：多辦幾場 12:502019/12/09 政治 女力好威 芬蘭執政聯盟5黨皆女人當家 22:242019/12/09 國際 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。