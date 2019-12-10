芬蘭執政的社會民主黨8日選舉新主席，現年34歲的交通部長馬林（Sanna Marin）擊敗對手林特曼（Antti Lindtman）勝出。按規定最大黨主席可接替先前辭職下台的林內（Antti Rinne）成為總理，換言之，她將是全球最年輕總理與芬蘭第三位女性領導人。

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