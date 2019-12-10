澳洲昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）表示，若能獲得中央與地方政府資金援助，他們將極力爭取主辦2032年奧運會與殘奧會。若成功的話，這將是澳洲第三次舉辦奧運，前兩次分別是在1956年墨爾本與2000年的雪梨。

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