澳洲爭取主辦2032年奧運 00:102019/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）表示，若能獲得中央與地方政府資金援助，他們將極力爭取主辦2032年奧運會與殘奧會。若成功的話，這將是澳洲第三次舉辦奧運，前兩次分別是在1956年墨爾本與2000年的雪梨。 (工商 ) #澳洲 #奧運 #主辦 #成功 #舉辦奧運 也許您會感興趣 推薦閱讀 台女打工度假 迫當性奴6個月 04:102019/12/06 社會新聞 跨海打工 當心美夢成惡夢 04:102019/12/06 社會新聞 搭東奧便車 「台灣的秘密」漫畫日本發行吸睛 15:132019/12/07 生活 挑綠媒辦辯論 羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異 14:402019/12/07 政治 美國游泳公開賽 台17歲小將奪牌第一人 11:112019/12/08 體育 中天聲明表達強烈意願 爭取主辦總統大選電視辯論會 14:002019/12/08 娛樂 6搶1》沒人跟澳洲搶 中華隊首戰確定對澳洲 19:362019/12/08 體育 中天爭取主辦總統大選辯論會 04:102019/12/09 娛樂新聞 WADA禁止俄羅斯運動員未來四年參賽權 19:362019/12/09 體育 俄羅斯遭禁賽4年 無緣東京奧運會 20:432019/12/09 國際 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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