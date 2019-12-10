紐西蘭懷特島火山爆發 至少五死 01:412019/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭北島東岸的懷特島（White Island）火山9日下午2點11分突然爆發，火山灰直衝天際約三千多公尺，造成至少五死、20人受傷，以及數人失蹤。警方已從該島救出23人，但仍有觀光客尚未脫困。 (工商 ) #火山 #爆發 #懷特 #紐西蘭 #觀光客 也許您會感興趣 推薦閱讀 六兆投資大爆發 改變未來20年供應鏈 04:092019/12/06 財經要聞 招國際客包機來台玩 逾7天每人補助千元 11:272019/12/06 生活 小禎生日禮物大驚喜 少女心大爆發！ 20:522019/12/06 娛樂 AI＋5G 晶心科雙引擎明年爆發 04:102019/12/09 證券．權證 紐西蘭懷特島火山爆發 傳20人受傷 11:322019/12/09 國際 紐火山爆發5死 噴發前觀光客仍在火山口 傳多人嚴重燒傷 13:432019/12/09 國際 紐西蘭火山爆發 外交部：未有國人受波及 19:132019/12/09 政治 紐西蘭火山曾滅掉懷特島 僅1隻貓倖存 21:152019/12/09 國際 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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