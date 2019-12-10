紐西蘭北島東岸的懷特島（White Island）火山9日下午2點11分突然爆發，火山灰直衝天際約三千多公尺，造成至少五死、20人受傷，以及數人失蹤。警方已從該島救出23人，但仍有觀光客尚未脫困。

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