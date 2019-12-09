晚間發生一起不幸意外，1名高職少年從住家大樓五樓墜下，緊急送醫仍宣告不治。

TVBS新聞網報導，台東一名少年，疑似是沒帶到家裡的鑰匙，試圖爬牆回家時不小心失足墜落。雖然緊急送醫，但晚間仍回天乏術。

(中時電子報)