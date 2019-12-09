疑忘記帶鑰匙 高職生五樓爬牆不幸墜亡 22:552019/12/09 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疑忘記帶鑰匙 高職生五樓爬牆不幸墜亡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 晚間發生一起不幸意外，1名高職少年從住家大樓五樓墜下，緊急送醫仍宣告不治。 TVBS新聞網報導，台東一名少年，疑似是沒帶到家裡的鑰匙，試圖爬牆回家時不小心失足墜落。雖然緊急送醫，但晚間仍回天乏術。 (中時電子報) #少年 #爬牆 #鑰匙 #墜樓 #沒帶鑰匙 #忘記帶鑰匙 #鑰匙 #墜亡 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸歸國生沒報到會考 她差點沒唸高中 11:382019/12/05 生活 堆高機翻覆壓駕駛 幼子目睹父慘死 18:082019/12/05 社會 家貓臥女嬰臉取暖害窒息亡 母捧屍痛哭 23:302019/12/05 社會 網傳高市府卡防彈少年團 證實是假消息 15:252019/12/09 政治 去年才續約7年 爆防彈少年團「利潤不均」槓公司 22:062019/12/09 娛樂 社會熱門新聞 獨》釣客尿尿驚見白骨 竟是海巡署失蹤中尉 - 社會 尪夜夜「求交合」失敗 怒做「求歡失敗紀錄表」控訴嬌妻 - 社會 快訊》中山高大追撞 貨櫃車起火燒死車上母女 - 社會 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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