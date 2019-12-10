手機散熱商機發燒，連散熱龍頭廠超眾（6230）也不想錯過，九日超眾經董事會決議，擬於越南河內建廠，以擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，將以七年為期，投入越南盾四兆元（折合美元約1.72億元，換算台幣約52.43億元）進行擴產。

繼雙鴻今年股東會宣布將大幅調升資本支出至6～7億元、相較於去年的2億元，出現數倍成長後，不讓雙鴻專美於前，超眾也跟進搶搭這趟特快車，今（九）日突然宣布將在越南擴產，將既有廠地由現有的台灣、重慶、昆山延伸到越南去。

超眾指出，此項擴產計畫預定從明年元月正式啟動，至於相關細節，目前不便對外多說，須待取得越南政府核准投資案後，才會另行公告相關事宜。

有了富爸爸的超眾果然不同凡響，公告中明白指出，50餘億元台幣的投資額將全數由自有資金支應及由母公司日本電產做資金調度。

據悉超眾早就想擴充手機用均熱導板產能，不過因母公司日本電產作風較為穩健，必須經過全盤考量後，才會放手一搏，這也是為何此次超眾一經決定要擴產，就一口氣公布未來七年的資本支出金額的原因。

事實上，超眾擴產手機用均熱導板的念頭早就其來有自，今年八月超眾董事長永井淳一在證交所舉辦的法說會中，就已先行露出口風，永井淳一當時指出，5G對散熱需求比4G更強烈，需要解熱能力更佳的熱板，超眾目前熱板主要生產基地在台灣，月產能僅一百萬片，根本不足以應付客戶需求，今年下半年就會在中國大陸重慶、昆山等地積極擴產，全面搶攻5G商機。

對照現今超眾大動作赴越南擴產看來，光在兩岸三地擴產似乎已不足以滿足超眾現行的規畫，究實言之，前進越南，不但可以有效降低成本，還可以成功規避中美貿易戰的風險，對超眾來說，也不失為一石二鳥之計。

(工商 )