摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，LCD面板產業浮現供過於求狀況改善、面板尺寸升級兩大結構性利多，研判43、65、75吋面板價格2020年上半年將相繼反彈，同步升評台灣大廠友達（2409）與南韓大廠LGD至「優於大盤」，且友達推測合理股價調高為11元，重回票面價契機到來。

施曉娟說明，市場自2017年以來持續關注因大陸加速開出面板產能，造成供過於求的龐大壓力，對面板廠後市始終樂觀不起來，不過，大摩近期發現已有產能調整、減產、面板尺寸升級幾大跡象，預言自2020年第一季起，面板產業終於得以重新展開基本面上行循環。

摩根士丹利此時轉為樂觀看友達後市，更一口氣激勵國際資金瘋狂買超友達5.7萬張，居排行之冠，股價9日攻上漲停、收9.03元，離收復票面價10元，已然不遠。

近期由南韓三星、LGD同步縮減面板產能，有助緩解大陸開出新10.5代線的負面影響，使得供給淨增加只有5％，大摩估計，LCD面板供過於求幅度將由2019年的8％，降為2020年的4％，明顯縮窄。

需求端方面，施曉娟觀察大陸雙11、美國黑色星期五的電視促銷活動，發現2020年因東京奧運與歐洲足球聯賽冠軍盃將到來，以65吋機種最為積極；研判65吋電視出貨量至少增長三成，2020年出貨2,330萬台、占所有尺寸比重逾一成。65吋電視抬頭，也會提高電視平均尺寸約1吋，增加對LCD面板面積需求。

本次獲得升評的友達、LGD，以及大摩持續看好的京東方，因有四成以上的出貨集中在43與65吋面板，是面板產業新一輪上升循環最受惠者。

放眼面板報價後市，摩根士丹利預期，43吋面板價格將自農曆年後開始反彈，65與75吋面板於第二季跟進漲價，是相關受惠股上攻催化劑。

(工商 )