布萊德彼特(左)與李奧納多狄卡皮歐雙雙提名金球獎。(双喜提供)

第77屆金球獎提名名單於台灣時間9日晚間9點在美國加州比佛利山莊公布入圍名單。電影項目上,《婚姻故事》入圍戲劇類最佳電影、男女主角、女配角、劇本、配樂等6項成為大贏家。緊追在後的是《愛爾蘭人》、《從前有個好萊塢》5項,《小丑》、《教宗的承繼》各以4項來勢洶洶。

《愛爾蘭人》。(IMDB)

戲劇類上,男主角有《婚姻故事》的亞當崔佛(Adam Driver)飾演打離婚官司的劇場導演,將對上《小丑》瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix),以及在《賽道狂人》中爆發力十足的克里斯汀貝爾(Christian Bale),還有已憑《痛苦與榮耀》拿下坎城影帝的安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)、《教宗的承繼》強那森布萊斯(Jonathan Pryce)。女主角方面,演活「傳奇天后」茱蒂嘉蘭的芮妮齊薇格(Renee Zellweger)已手握3座金球獎,將面對史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)、《她們》瑟夏羅南(Saoirse Ronan)、辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、莎莉賽隆(Charlize Theron)等人的虎視眈眈。

《她們》。(IMDB)

喜劇類上,李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)憑《從前有個好萊塢》入圍男主角,但丹尼爾克雷格(Daniel Craig)在《鋒迴路轉》化身神探的精湛表現也有目共賭,還有《兔嘲男孩》的羅曼格里芬戴維斯(Roman Griffin Davis)、《火箭人》泰隆艾格頓(Taron Egerton)以及《我叫多麥特》的艾迪墨菲(Eddie Murphy)。女主角中,凱特布蘭琪(Cate Blanchett)將與艾瑪湯普森(Emma Thompson)、安娜德哈瑪絲(Ana de Armas)、奧卡菲娜(Awkwafina)、比妮費爾德斯坦(Beanie Feldstein)爭獎。

《1917》。(IMDB)

至於導演獎,馬汀史柯西斯(Martin Scorsese)已憑《紐約黑幫》、《神鬼無間》、《雨果的冒險》3度獲得金球獎最佳導演,這次帶著《愛爾蘭人》與奉俊昊(Bong Joon-ho)、山姆曼德斯(Sam Mendes)、昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)、陶德菲利普斯(Todd Phillips)搶奪獎項。第77屆金球獎頒獎典禮將在台灣時間明年1月6日上午舉行。

第77屆金球獎電影類入圍名單如下:

●最佳導演 (Best Director)

奉俊昊(Bong Joon-ho)–《寄生上游》(Parasite)

山姆曼德斯(Sam Mendes)–《1917》(1917)

《兔嘲男孩》。(IMDB)

馬汀史柯西斯(Martin Scorsese)–《愛爾蘭人》(The Irishman)

昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)–《從前有個好萊塢》(Once Upon a Time…in Hollywood)

陶德菲利普斯(Todd Phillips)–《小丑》(Joker)

●最佳戲劇類電影(Best Motion Picture–Drama)

《1917》(1917)

《愛爾蘭人》(The Irishman)

《小丑》(Joker)

《教宗的承繼》(The Two Popes)

《婚姻故事》(Marriage Story)

●最佳男主角:戲劇類(Best Actor – Motion Picture Drama)

克里斯汀貝爾(Christian Bale)–《賽道狂人》(Le Mans’66)

亞當崔佛(Adam Driver)–《婚姻故事》(Marriage Story)

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)–《小丑》(Joker)

強那森布萊斯(Jonathan Pryce)–《教宗的承繼》(The Two Popes)

安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas) – 《痛苦與榮耀》(Pride & Glory)

●最佳女主角:戲劇類 (Best Actress – Motion Picture Drama)

辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)– 《Harriet》(Harriet)

史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)–《婚姻故事》(Marriage Story)

瑟夏羅南(Saoirse Ronan)–《她們》(Little Women)

芮妮齊薇格(Renée Zellweger)–《茱蒂》(Judy)

莎莉賽隆(Charlize Theron)–《重磅腥聞》(Bombshell)

●最佳音樂及喜劇電影(Best Motion Picture–Musical or Comedy)

《我叫多麥特》(Dolemite Is My Name)

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

《鋒迴路轉》(Knives Out)

《從前有個好萊塢》(Once Upon a Time…in Hollywood)

《火箭人》(Rocketman)

●最佳男主角:音樂及喜劇類 (Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy)

丹尼爾克雷格(Daniel Craig)–《鋒迴路轉》(Knives Out)

羅曼格里芬戴維斯(Roman Griffin Davis)–《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)–《從前有個好萊塢》(Once Upon a Time…in Hollywood)

泰隆艾格頓(Taron Egerton)–《火箭人》(Rocketman)

艾迪墨菲(Eddie Murphy)–《我叫多麥特》(Dolemite Is My Name)

●最佳女主角:音樂及喜劇類 (Best Actress – Motion Picture Musical Or Comedy)

奧卡菲娜(Awkwafina)–《別告訴她》(The Farewell)

比妮費爾德斯坦(Beanie Feldstein)–《高材生》(Booksmart)

凱特布蘭琪(Cate Blanchett)–《囧媽的極地任務》(Where’d You Go, Bernadette?)

安娜德哈瑪絲(Ana de Armas)–《鋒迴路轉》(Knives Out)

艾瑪湯普森(Emma Thompson)–《Late Night》(Late Night)

●最佳男配角 (Best Supporting Actor – Motion Picture)

艾爾帕西諾(Al Pacino)–《愛爾蘭人》(The Irishman)

布萊德彼特(Brad Pitt)–《從前有個好萊塢》(Once Upon a Time…in Hollywood)

湯姆漢克斯(Tom Hanks)–《你是我的朋友》(A Beautiful Day in the Neighborhood)

喬派西(Joe Pesci)–《愛爾蘭人》(The Irishman)

安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)–《教宗的承繼》(The Two Popes)

●最佳女配角 (Best Supporting Actress – Motion Picture)

蘿拉鄧恩(Laura Dern)–《婚姻故事》(Marriage Story)

珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)–《舞孃騙很大》(Hustlers)

凱西貝茲(Kathy Bates)–《李查朱威爾事件》(Richard Jewell)

安妮特班寧(Annette Bening)–《報告》(The Report)

瑪格羅比(Margot Robbie)–《重磅腥聞》(Bombshell)

●最佳劇本 (Best Screenplay)

《婚姻故事》(Marriage Story)

《教宗的承繼》(The Two Popes)

《從前有個好萊塢》(Once Upon a Time…in Hollywood)

《寄生上流》(Parasite)

《愛爾蘭人》(The Irishman)

●最佳外語片 (Best Foreign Language Film)

《寄生上流》(Parasite)

《Portrait of a Lady on Fire》(Portrait of a Lady on Fire)

《悲慘世界》(Les Misérables)

《痛苦與榮耀》(Pain and Glory)

《別告訴她》(The Farewell)

●最佳動畫(Best Motion Picture–Animated)

《玩具總動員4》(Toy Story 4)

《冰雪奇緣2》(Frozen II)

《馴龍高手3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)

《大冒險家》(Missing Link)

《獅子王》(The Lion King)

●最佳配樂(Best Original Score)

Alexandre Desplat《她們》(Little Women)

Hildur Guðnadóttir《小丑》(Joker)

Randy Newman《婚姻故事》(Marriage Story)

Thomas Newman《1917》(1917)

Daniel Pemberton《布魯克林孤兒》(Motherless Brooklyn)

●最佳歌曲(Best Original Song)

Beautiful Ghosts《貓》(Cats)

Into the Unknown《冰雪奇緣2》(Frozen II)

Spirit《獅子王》(The Lion King)

(I’m Gonna) Love Me Again《火箭人》(Rocketman)

Stand Up《Harriet》(Harriet)

(中時 )