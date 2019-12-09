1991年，一架美國海軍F-14戰機，在飛行過程遇到突發故障事故，機首的雷達罩飛脫，並砸破到座艙蓋上，飛行員因此也身受重傷。但是這名堅毅的飛行員，仍然將戰機駕回航空母艦，並且在沒有其他無線電指導的情況下，成功將戰機落在航艦甲板上。雖然他因重傷而不能擔任飛行員，但是他之後卻成為了太空人，在太空的時數是8天19小時。

航空極客俱樂部(The Aviation Geek Club)報導，事件的主角是前美國海軍中校飛行員喬‧法蘭克‧愛德華(Joe F Edwards)，他於1984年畢業於美國海軍戰鬥機武器學校（TOPGUN），並於1986年畢業於美國海軍試驗飛行員學校。隨後，他擔任飛行測試官，參與F-14A+和F-14D超級熊貓戰機的試驗飛行員。

他在超過25 架不同的艦用機(大多是F-14)上飛行了4,000個小時，並成功著艦650 多次。

然而，1991月11月13日是他最後一次戰機飛行任務，那一下他的戰機雷達罩的釦鎖故障，整片雷達罩向後飛脫，更糟的是，雷達罩擊中了前座駕駛的座艙蓋，還敲到了愛德華身上。

以下是愛德華接受訪問的內容：

航空極客：說一下你駕駛「敞篷F-14」的驚險經歷吧!

愛德華：那時我在艾森豪號航艦(CVN-69)上，隷屬惡靈騎士中隊(VF-142,Ghostriders squadron)，那一天在波斯灣空域巡邏，我後座的雷達武器官是我的朋友，他叫史考特‧格倫迪(Scott Grundy)，他是我遇過最高明的的雷達官，這很重點，我們能返回成功，也是多虧了他的導引。

愛德華成功將F-14降落回航艦。(圖/美國海軍)

當時我們的飛行高度大約海拔8200公尺，以0.9馬赫的巡航速度，然後事情就發生。F-14機鼻雷達罩的扣鎖在6點鐘方向，雷達罩是往上開的，我不知發生什麼事，可能是扣鎖生鏽還是怎樣，總之它在飛行過中鬆開了，並且打到我右邊的座艙罩，擊碎了玻璃，駕駛艙的壓力被破壞，座艙罩碎的更嚴重，所幸沒有蔓延到後座的部分。

更糟的是，雷達罩還打到我的臉上，打碎了我的頭盔鏡，敲到我的右肩。我立刻感覺得右眼劇痛，知道有一些碎片扎到眼裡，但我不能做什麼，我只能慶幸我的氧氣面罩戴得很牢，不然這一擊下去，我可能臉骨都碎了。但是這一擊還是扯斷了氧氣軟管，甚至無線電通訊線都斷了，我的頭盔耳機聽不到其他人的聲音，只剩下風聲。

我知道後座的格倫迪會想知道我的情況，我舉起左手向他表示我還清醒。並示意我們現在必須立即返航，我不知道他的座艙通訊是否還能用，但他已經把母艦的相對位置傳到我的面板上。

我找到了艾森豪號，但是因為無線電不能用，我沒辦法告訴母艦我的飛行速度、高度等資訊，我只能放下起落架，以慢速的方式飛掠過艦島，讓他們看到戰機的情況。當時艾森豪號的艦長是比爾‧克羅斯(Bill.Cross)，也曾是飛行員，一看到我這不尋常的飛行動作就明白了，所以艾森豪號做了一個轉彎，讓母艦迎著逆風，這樣子戰機降落的升力與減速效果都會比較好。

即使如此，我還是花了10分鐘觸地重飛兩次，然後終於成功著降，這也是我最後一次著艦了。

News report of an F-14 Tomcat lost its radome on 13 Nov 1991

我在航艦的醫護室得知，右眼被扎入玻璃、肺部有塌陷、右肩鎖骨骨折，艦上的醫護室沒辦法做那麼大的手術，所以海軍直升機把我送到巴林國際醫院，我在機場上救護車時，希望司機不要因為急著送我到醫院而亂飆車，我和他說「我寧可死在醫院，也不要死在救護車上」，他笑了，瞭解我的意思，平安的到達醫院。

雖然我沒有辦法再駕駛戰機，但是我在4年後成為太空梭駕駛員。

成為太空人的愛德華。(圖/NASA)

愛德華的太空任務是1998年1月22日至31日，第八次的太空梭與和平號太空站對接任務，他是奮進號太空梭(STS Endeavour OV-105 )的副駕駛。

(中時電子報)