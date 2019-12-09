「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，張善政今（9）日表示，請外交部命謝長廷返國報告蘇啓誠案。謝長廷為在臉書表示，「本來無一物，何處惹塵埃」，而張善政也在謝長廷臉書留言「謝代表，塵埃是您自己招惹的！」

根據《中央社》報導，張善政上午召開「從蘇啟誠事件看蔡英文政府的外交政策與作為」記者會，並邀請前外交部長歐鴻鍊、前駐紐大使介文汲與會。

張善政表示，已故前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，當時立法院就曾要求謝長廷返台報告，但謝卻置之不理，現在楊蕙如案爆發後，謝長廷又很快切割，完全未回應民眾想知道的重點，就是是否把蘇啓誠當擋箭牌，利用楊蕙如帶風向。

張善政指出，外交部則在旁邊坐視不管，既然立法院無法要求謝長廷返國，外交部可以命令謝長廷回來，但吳釗燮卻沒有任何動作，難道是因為謝長廷曾任行政院長，在黨內輩分高，所以外交部長管不動駐日代表，質疑外交部連帶也在輕視立法院。

張善政表示，希望謝長廷不要再閃躲，把跟楊蕙如的關係，以及自己在蘇啓誠案中扮演的角色講清楚，也請吳釗燮命令謝長廷返國，向立法院報告，尊重民意，不要護短。

謝長廷則在臉書表示，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」並說他已於2016年離開台灣。「政界好像誰肚子痛都扯上謝系」。

張善政也留言說，「代表，塵埃是您自己招惹的，楊蕙如和您的關係密切，當然不會是你上次在臉書發文的「一般朋友關係」這麼簡單。與其在臉書發文，何不坦然回國，面對國人說清楚？就請勇敢面對國人吧！」

謝長廷：何處惹塵埃。（圖／取自謝長廷臉書）

張善政在謝長廷臉書留言。（圖／取自謝長廷臉書）

(中時電子報)