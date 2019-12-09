2020選戰打得火熱，朋友間為了挺不同政黨的候選人，還可能因此鬧僵翻臉，但就有網友耐心解釋為什麼力挺韓國瑜，讓原本氣到罵髒話的朋友也冷靜下來，表示「你講的真的有理！」

一名王姓網友遭多年的朋友質疑，「為啥你要幫韓國瑜那草包拉票來拉成這樣？不能理解韓國瑜到底哪裡值得你這樣為他奮鬥至此？」他回，韓國瑜是他看過最會為人民著想的政治人物，陳菊跟災民打官司，但韓國瑜卻直接願意國賠，民進黨口口聲聲說要跟人民站在一起，卻連百姓辛苦排隊投票投出來的公投都要反。

而被問到韓國瑜背棄高雄出來選總統，對得起高雄市民嗎？王姓網友貼出韓國瑜十個月以來的政見，表示「民進黨現在為止有哪個跳出來說，他這些是沒有做或虎爛的嗎？」對於韓國瑜喊話要蓋摩天輪、挖石油、迪士尼也都跳票，他則說「是地方政府大？還是中央政府大？」

幾次來回後，讓朋友氣到大罵髒話，表示「我怎麼樣都不會和你們一樣投韓啦！」不過王姓網友仍相當有耐心，過程中兩人還通了電話，最後讓朋友改口說「你講的真的有道理！我會仔細思考明年還該不該支持他們（民進黨）了！？」從對話截圖中顯示的時間來看，兩人聊了約1個半小時。

王姓網友表示，他將韓國瑜被黑的怒氣，全化悲憤為力量，用來拉票跟勸人棄投民進黨，「我不知道明年韓國瑜會不會當選總統！？我只知道…我在為我自己跟大家的未來有盡力出過一些力，就沒遺憾了！」

(中時電子報)