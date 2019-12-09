榮譽街平交道因為這起火車撞人意外，東西交通封鎖。（程炳璋攝）

台南台鐵區間車撞死疑似臥軌婦 為撿屍塊單線雙向通車

台南市東區榮譽街平交道9日晚間8時52分傳出一輛北上火車撞死人，一輛北上區間車（3772車號）撞上疑似臥軌婦人，屍體粉身碎骨拖行百公尺，有家屬指認死者為朱姓女子，車上百名乘客由後方區間車載回台南站，為撿拾大體屍塊，現場僅能單線雙向通車，估計有兩輛北上班次火車受影響。

警方與撿骨師傅在婦人疑似臥軌現場撿拾屍塊。（程炳璋攝）

婦人屍體被蓋上白布，前方為肇事區間車。（程炳璋攝）

台鐵3772區間車9日晚間行經榮譽街平交道，駕駛發現疑似有人臥軌，但已剎車不及，撞上趴在鐵路上的民眾，並將屍體拖行百公尺，屍體血肉沿路橫飛，事發後有家屬前來指認，死者為31歲朱姓女子。

「是不是穿藍色塑膠鞋？」家屬著急詢問，看見屍體果真穿了藍色鞋子，已經淚流滿面說不出話，被帶往鐵路警察局接受調查。

撞車的是一步北上區間車，車上乘客約100名，台鐵安排後方趕到的3268車次區間車將肇事火車上的乘客載回，並為了在現場沿線撿拾已四散的屍塊，從保安站到台南站只開放東線雙向通車，生產路與榮譽街兩處平交道街封鎖車輛交通。

台鐵台南站表示，這起意外約影響兩輛火車誤點，一輛是開往彰化，載回肇事車輛乘客的3268區間車，誤點49分，一輛從潮州開往嘉義的156車次自強號，約誤點42分。

朱姓女子臥軌動機不明，警方正在鐵路沿線收集女子屍骨與遺物保全證據。

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