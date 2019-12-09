金控最看好的兩地區出爐。據金管會最新統計，到今年9月底，國內16家金控及其子公司持續不間斷、長達17季加碼投資的地區有二處，即墨西哥與阿拉伯聯合大公國，4年多來金控持續增加對墨西哥投資金額近新台幣2,827億元，對阿國則增加近2,471億元，另外一處長達15季不中斷加碼投資的是澳洲，加碼2,038億元。

到9月底，國內金控及其子公司曝險金額最大的還是美國，含放款、同業拆存、投資共有新台幣5.37兆元，主要還是金控壽險子公司、子銀行加碼投資美國，4年多來共加碼新台幣2.76兆元，因為今年股債價格上揚，金控集團對美國的投資，在9月底有近879億元的評價利益，是所有海外投資中最高。

除了對美國大幅加碼投資，金控集團亦極愛「富貴險中求」，即有脫歐議題的英國，從去年到今年9月底投資增加2,212億元，另外對法國的投資亦增加2,795億元，到9月底都有評價利益91億元與70億元；在亞洲方面，金控集團加碼投資最多的南韓，去年到今年9月底共加碼1,942億元，對日本投資則7季增加1,359億元。

由於中美貿易戰造成人民幣匯率波動，香港反送中事件持續，金控集團今年第三季對大陸及香港的曝險各減少942億與143億元，大陸是銀行的同業拆存及放款單季少了903億元，香港亦少了近86億元，對大陸及香港的投資亦有少量減少46億及52億元，9月底金控集團對大陸有評價減少100億元左右。

為響應新南向政策，及看好東協10國的人口紅利等，金控集團今年第三季對東協10國新增曝險額達694億元，若以新南向18國計算，則曝險額增加916億元，但主要都是增加在澳洲、越南、泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓，如對印度的曝險第三季是減少近144億元，投資、同業拆存及放款都減少。

而金控集團到9月底海外投資評價利益近新台幣1,516億元，創歷史各季底新高，國內投資評價利益亦達2,123億元，代表獲利潛力仍十分驚人。

(工商 )