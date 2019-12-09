國民黨因楊蕙如網軍案，接連到外交部、駐日代表處為大阪辦事處長蘇啟誠討公道，都吃閉門羹，今天傳出國黨秘密籌劃新攻勢，明天將「路過」行政院陳情，不過在聯繫過程消息逐漸走漏，加上退警協會總會長耿繼文已在臉書號召退警、警友響應，藍營這項「路過」活動隨之提前曝光。

耿繼文在臉書發出緊急通告，呼籲退警弟兄及警友們抽空響應明12 月10日下午14：30分，國民黨立法委員總召曾銘宗舉行的「路過行政院陳情活動」，主訴求是楊蕙如網軍霸凌優秀外交官致死事件，外交部不願意說明，並以警察阻擋立委進外交部, 因此改到行政院陳情，請大家踴躍出席該項活動。

退警協會提出的集結點在立法院群賢樓 (濟南路)，表示將曾銘宗帶隊，從群賢樓走到行政院，預計3點抵達行政院。

日前獲國民黨不分區立委提名排第22名的耿繼文也說，近年來國民黨戰鬥力不振，難得曾銘宗總召主動出擊，他需要人場氣勢，基於團隊精神，請大家踴躍相挺。

據悉，國民黨這項「路過行政院」的活動，原計劃明天上午再宣布，不過因私下聯絡黨籍立委、立委候選人及雙北市議員，消息逐漸傳開，加上退警協會公開「撂人」，行動提前曝光。

(中時 )