明年總統大選，對執政黨、在野黨已是資源完全不對稱的選戰；更離譜的是，蔡政府挾國家機器攻擊對手不手軟，以公家資源輔選自己更臉不紅、氣不喘，蔡總統還好意思大剌剌宣稱「我的作法跟前任總統都一樣」；所謂「行政中立」，對綠營而言，不過是用來鉗制、斬殺對手，自己一定要喊、卻絕不能做的選戰手段。

對民進黨而言，2020選戰從3年半前已經開打，透過黨產會、促轉會等東廠機關，緊緊掐住政敵咽喉，凍結所有資產。如今國民黨一面打選戰，一面「愁」措黨工薪水；民進黨競選廣告在電視狂播猛送好幾輪，國民黨拍了4支形象廣告，卻因沒錢，至今1支都上不了。這些都是雙方資源完全不對稱的具體顯像。

再看看蔡政府以行政資源打選戰的手段，除了北檢起訴楊蕙如，意外掀開綠營長期以各種資源豢養網軍、打藍黑韓不手軟的其中一項闇黑面之外，赤裸裸以各項國家機器介入選舉，更一點都不客氣，諸如各部門一再政策買票、公然撒幣；全面護送青年投票、強力杯葛台商返鄉等等，都是明顯案例。

尤有甚者，蔡總統公開點名榮總醫師無人出席醫界造勢，農委會主委陳吉仲下鄉點名綠委連任，就繼續照顧農民，從元首到部會首長有樣學樣，為了勝選，有如伸爪舐舌的惡獅般，毫不避諱地威脅利誘；所謂「不請假就狂跑宮廟喊凍蒜，卻自稱公務行程」，根本只是小菜一碟。可笑又可悲的是，蔡總統竟不管馬英九競選總統連任都請假打選戰，信口瞎說「作法跟前任總統一樣」；即使前朝有假公務真輔選，蔡總統就可毫無愧色依樣畫葫蘆？如此是民主進步嗎？

當執政者競逐權力的行徑日益狂濫，唯有靠選民智慧明辨，才能制止。凱撒大帝遭布魯圖刺殺臨死前，布魯圖問：「你為何殘忍得像獅子？」凱撒嚥氣前回答：「因為人民像羔羊。」2020大選，人民若再縱容政治惡獅橫行，當羔羊是必然結局。

(中時 )