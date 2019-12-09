歐洲商業團體中國歐盟商會週一(12月9日)表示，大型歐洲企業正在將供應鏈從大陸轉到其他國家，以回避美中貿易戰引發的新增關稅。歐盟商會主席伍德克表示，對大陸的市場准入等結構性改革「基本不抱希望」，至於美中談判協議前景，他說：「也許我的孩子會看到『第二階段』協議。」

《美國之音》報導，由在大陸的歐洲企業組成的中國歐盟商會在一份調查報告中稱，一些大型歐洲企業已經將投資轉移至中國大陸以外的地區，尤其是一些產品銷往美國企業，其生產線陸續轉移到東南亞國家或印度。但在另一方面，大約同樣數量的企業也增加在中國大陸的投資，以擴大在中國本地生產以避免跨境關稅。

中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)周一對記者表示，歐洲企業正在「適應」美中貿易戰。

調查報告指出，歐洲一些中小企業，特別是生產極高品質商品的企業能夠將更高的關稅成本轉嫁出去。但是在另一方面，也有很多企業正在承受關稅的「持續衝擊」。

報導說，美中兩國的貿易戰已經長達17個月之久，全球供應鏈、企業投資計畫和市場信心都備受衝擊。目前兩國正努力在12月15日新一輪關稅生效前達成一項臨時協定。

對於第一階段協議能夠令中國大陸在政府補貼和市場准入等結構性問題作出改革，從而讓其他國家受惠，歐盟商會主席伍德克基本不抱希望。而對於有可能涉及結構性改革的後續協定，伍德克說：「也許我的孩子會看到『第二階段』協議。」

(中時電子報)