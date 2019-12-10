70歲林先生平日生活正常，無三高疾病，上個月中在家吃過早餐後，突然感到胸背部劇烈疼痛，坐立難安，家人緊急送至急診就醫，經過胸部X光、心電圖及電腦斷層一連串檢查，確認病人是高度危險的心血管急症主動脈剝離，立即安排緊急手術，經過長達14小時開刀，切開胸部，切除胸主動脈剝離病灶，置換人工血管並在加護病房觀察一周，目前已逐漸康復。

萬芳醫院副院長、心臟血管外科主治醫師施俊哲指出，急性主動脈剝離就如同體內有一顆不定時炸彈，一旦發生若未能迅速就醫，一半以上的病人會在病發後48小時內死亡，嚴重時甚至會猝死。

此外，主動脈剝離除因血管破裂直接致死外，極有可能因假腔血流壓迫真腔血流導致各個器官缺血；因此，病人的臨床症狀會隨著剝離的位置、範圍而千變萬化。

在台灣主動脈剝離發生以50-70歲男性居多，約為女性的兩倍；近年來，因為生活型態、飲食習慣及工作環境壓力，主動脈剝離的年輕化也逐年增加。

特別是高血壓控制不好是最常誘發的因素，另外，先天性主動脈狹窄、先天性主動脈畸形、心臟手術後遺症、馬凡氏症候群及胸部外傷等。施俊哲強調，高血壓忽高忽低控制不佳，是導致主動脈剝離最常見的因素。

這個急症目前仍是心血管最大挑戰的疾病之一，每年奪走許多人性命，對於動脈剝離痊癒的患者，施俊哲建議，一定要控制良好血壓，避免三高，同時戒菸並禁止劇烈運動，維持規律生活，才能避免主動脈剝離的威脅。

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(中時電子報)