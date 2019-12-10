冬天餓得好快，身體為了產熱增溫，很容易就讓人吃得特別多，不過天冷加上運動，實在好折磨人。但不說你一定不知道，其實冬天才是最適合減重的季節，若能好好利用這個季節裡減重，不僅可以守住你的腰褲尺寸，在脫下厚重衣物後，還能跟肥胖說掰掰！

然而，想要滿足口腹之慾之際，又要維持曼妙身材，此時在食物挑選上就要更有技巧；例如以下8種食材，都能幫助瘦身、帶走體內過多膽固醇與油脂：

1、燕麥

含有豐富的膳食纖維，能增加腸胃蠕動，達到清腸效果，同時又能增加飽足感。而其中所含的「β-葡萄聚糖」屬於可溶性纖維，能減少體內壞膽固醇的合成。

2、黑芝麻

膳食纖維、鈣、胺基酸、維生素E及不飽和脂肪酸含量豐富，營養價值高，炒過後磨成的芝麻糊或是以芝麻油取代其他類的油脂使用，可藉此補充不飽和脂肪酸，降低壞的膽固醇，並增加好的膽固醇。

但要注意的是黑芝麻屬於堅果類，雖是好的瘦身食物，卻也不能毫無節制的食用，因為其中富含的油脂具有很高的熱量。

3、橄欖油

其中的單元不飽和脂肪酸，能有效降低壞的膽固醇的合成，同時還能增加體內好的膽固醇的含量。此外，其具有的多酚類也能避免壞的膽固醇被氧化，維護心血管效果佳，其他如麻油、芥花油等，也都含有單元不飽和脂肪酸，可與橄欖油交替使用。

4、黃豆類及其製品

黃豆具有優質的植物性蛋白質，同時富含膳食纖維、卵磷脂、必需胺基酸、礦物質（如銅、鎂、鐵、鈣等），以及少量多酚類和大豆異黃酮等營養成分，以黃豆及其相關製品如豆腐、豆漿、豆干等，做為主要蛋白質的來源，可降低肉類含有的膽固醇與熱量攝取。

5、菇類

含有大量的膳食纖維，加速腸胃蠕動，幫助排便順利、清除宿便，且熱量也非常低，多吃亦不容易發胖。若是半夜嘴饞，或許可考慮煮碗香菇湯或烤杏鮑菇，就不用怕吃宵夜會增加體重了。

6、木瓜

富含維生素A、C及纖維素，且其中的分解酵素可以幫助腸胃消化，並分解體內過多油脂，是能增加飽足感又能除油的瘦身水果。

7、蘋果

西方諺語：「An apple a day keeps the doctoraway（一天一蘋果，醫生遠離我）」並不是誇張的說法，因為蘋果富含果膠、維生素C、膳食纖維、維生素B群、維生素K1，能降低壞的膽固醇含量，還能促進腸胃蠕動，清腸整胃。

8、茶

具有去油解膩的效果，且現代醫學已證實，茶中的兒茶素、多酚類可增加好的膽固醇含量，具有保健效果。不過喝茶時可別加糖，以免增加不必要的熱量。

雖然以上的食物都能幫助瘦身事半功倍，但減肥最重要的還是要飲食均衡，不要偏頗某一類的食物，並適度搭配有氧運動，才能夠兼具瘦身及健康。

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(中時電子報)