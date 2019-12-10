房市景氣不佳，曾經推案火熱的新莊副都心，如今卻淪為「賠售重災區」，房價腰斬至3字頭，領頭羊失足，鄰近的頭前重劃區也受影響，根據實價登錄資料，有高樓層戶屋主轉手認賠1526萬元。

實價登錄資料顯示，位在新莊區思源路、樓高25層的建案，24樓戶屋主今年8月以2988萬元賣出，較2014年2月買進的價格4514萬元，慘賠了1526萬元。該社區近年賠售案例頻傳，其中13樓戶今年5月認賠1042萬元，20樓戶去年11月賠售500萬元。

近年新莊頻爆賠售案例，其中位在新莊中原路上的建案，16樓戶屋主持有4年慘賠1000萬元出場；值得注意的是，該建案交屋至今僅有3戶轉手，卻都落得賠售命運，包括另一間16樓戶屋主認賠1080萬元，5樓戶也虧了804萬元。

房仲業者指出，過去房市多頭時期，頭前重劃區開價曾經逼近6字頭，但隨著房市景氣急轉直下，大坪數、高總價物價難賣，而上述屋主自願降價逾1500萬元脫手，推測與在2014年房價高點時入手有關。

(中時電子報)