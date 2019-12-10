一名女大生剛分手，卻想挽回男友，在心情低落又年輕無知情況下，慘被49歲、患有腎病的神棍騙財騙色，不但花錢點光明燈、招桃花，更遭「無套中出」。女大生提告詐欺，彰化地院判處詹男有期徒刑三月，可易科罰金。

判決書指出，去年12月初，詹男在網路聊天室認識被害女大生，得知她有感情困擾，竟謊稱家裡開宮廟，可幫女大生除去前男友祖先靈、招桃花，點光明燈等，讓女大生一個月內先後4次匯款、總計11000元到詹的郵局帳戶。

此外，女大生提供兩人的LINE對話紀錄，詹男竟誑稱「我學這個得肯跟你做（性行為之事），對你有好處的」、「因為我學佛的懂嗎」、「上次才射在你裡面不會懷孕而有好處」，證實詹男確實有用話數、「儀式」訛騙女大生。

彰化地院法官認為，詹男誑稱開設宮廟，以旁門神秘儀式之名，利用告訴人遭逢不順之事，對未來無助之心理，藉機誑騙告訴人斂取財物，惡性不低，且犯後多所卸責，難見悔意，衡量他無業、罹患腎病等生活狀況，有期徒刑三月，可易科罰金。

(中時電子報)