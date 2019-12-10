川普打壓無效？傳被美國列入實體管制名單的陸企商湯科技營運並未受到太大的影響，今年營收仍有望較去年成長200%。

路透報導，消息人士透露，商湯科技近日已向投資人發布2019年營收預測，預估今年度營收將比2018年成長200%以上，達7.5億美元。顯示市場對於商湯技術強烈需求，儘管其遭美國政府禁止在未經批准下從美國公司購買零組件，但智慧手機製造商小米、Oppo、中國移動和阿里巴巴集團等一直在使用該公司的技術。

雖然商湯科技今年營收仍預估大幅增長，但成長率低於2015年~2017年期間的表現。針對美國禁令，商湯科技表示正在與美國政府積極溝通。消息人士指出，商湯科技並未透露美國禁令可能會對其供應鏈產生什麼影響，但其應急計劃包括自行開發人工智慧晶片。

今年10月，美國政府將8家大陸科技公司列入實體管制名單，包含大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、廈門美亞柏科信息有限公司、依圖科技、頤信科技有限公司等，美國政府稱這些公司涉嫌侵犯大陸穆斯林群體的人權。

(中時電子報)